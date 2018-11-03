"Черноморец" проведет матч без зрителей из-за отсутствия гарантий безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Завтра одесский "Черноморец" на своем поле примет луганскую "Зарю". Этот матч "моряки" решили провести при пустых трибунах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу одесситов.
"Во время двух предыдущих матчей с участием команды "моряков" на стадионе "Черноморец" произошли массовые грубые нарушения правил поведения для зрителей. Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец". В связи с этим, учитывая рекомендации руководящих футбольных организаций, клуб принял решение матч 14-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" - "Заря" (Луганск) провести без зрителей", - говорится в заявлении клуба.
Указано, что билеты, приобретенные на эту игру, будут действительны на следующий домашний матч команды, "Черноморец" - "Арсенал-Киев", который состоится 25 ноября в Одессе.
Напомним, 31 октября во время футбольного матча на стадионе "Черноморец" болельщики бросили на футбольное поле взрывные пакеты. Из-за сильного задымления судья остановил игру.