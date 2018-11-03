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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 20803 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118036 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156717 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148863 просмотра

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"Черноморец" проведет матч без зрителей из-за отсутствия гарантий безопасности

"Черноморец" проведет матч без зрителей из-за отсутствия гарантий безопасности

Киев  •  УНН

 • 7987 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Завтра одесский "Черноморец" на своем поле примет луганскую "Зарю". Этот матч "моряки" решили провести при пустых трибунах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу одесситов.

"Во время двух предыдущих матчей с участием команды "моряков" на стадионе "Черноморец" произошли массовые грубые нарушения правил поведения для зрителей. Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец". В связи с этим, учитывая рекомендации руководящих футбольных организаций, клуб принял решение матч 14-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" - "Заря" (Луганск) провести без зрителей", - говорится в заявлении клуба.

Указано, что билеты, приобретенные на эту игру, будут действительны на следующий домашний матч команды, "Черноморец" - "Арсенал-Киев", который состоится 25 ноября в Одессе.

Напомним, 31 октября во время футбольного матча на стадионе "Черноморец" болельщики бросили на футбольное поле взрывные пакеты. Из-за сильного задымления судья остановил игру.

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