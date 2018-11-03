Покарання для уболівальників: "Чорноморець" проведе матч без глядачів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Завтра одеський "Чорноморець" на власному полі прийматиме луганську "Зорю". Цей матч "моряки" вирішили провести без глядачів на трибунах, інформує УНН з посиланням на прес-службу одеситів.
“Під час двох попередніх матчів за участю команди „моряків“ на стадіоні „Чорноморець“ відбулися масові грубі порушення правил поведінки для глядачів. Правоохоронні органи України не можуть надати гарантії безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні „Чорноморець“. У зв’язку з цим, з огляду на рекомендації керівних футбольних організацій, клуб прийняв рішення матч 14-го туру чемпіонату УПЛ „Чорноморець“ — „Зоря“ (Луганськ) провести без глядачів”, — сказано у заяві клубу.
Зазначено, що квитки, придбані на цю гру, будуть дійсні на наступний домашній матч команди, “Чорноморець” — “Арсенал-Київ”, який відбудеться 25 листопада в Одесі.
Нагадаємо, 31 жовтня під час футбольного матчу на стадіоні “Чорноморець” вболівальники кинули на футбольне поле вибухові пакети. Через сильне задимлення суддя зупинив гру.