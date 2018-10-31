Вибух пролунав під час футбольного матчу в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні під час футбольного матчу стався вибух на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Вибух стався під час другого тайму. Вболівальники кинули на футбольне поле вибухові пакети. Через сильне задимлення суддя зупинив гру. Після того, як дим розсіявся, матч між командами "Чорноморець" та "Ворскла" продовжився. Ніхто із гравців та глядачів не постраждав.
Зазначимо, що футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь полтавської "Ворскли".
Нагадаємо, у Києві перед футбольним матчем між командами "Динамо" та "Аякс" побилися фанати.