Взрыв прогремел во время футбольного матча в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня во время футбольного матча произошел взрыв на стадионе "Черноморец" в Одессе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Взрыв произошел во время второго тайма. Болельщики бросили на футбольное поле взрывные пакеты. Из-за сильного задымления судья остановил игру. После того, как дым рассеялся, матч между командами "Черноморец" и "Ворскла" продолжился. Никто из игроков и зрителей не пострадал.
Отметим, что футбольный матч закончился со счетом 2:1 в пользу полтавской "Ворсклы".
Напомним, в Киеве перед футбольным матчем между командами "Динамо" и "Аякс" подрались фанаты.