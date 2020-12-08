Наказание для палачей в погонах: у Венедиктовой разработали концепцию для решения проблемы

"Основное внимание Концепции сфокусировано на преодолении проблемы безнаказанности правоохранителей, которые применяют пытки. Именно на эту проблему неоднократно обращали внимание как национальные, так и международные правозащитные организации, а также Европейский суд по правам человека в своих решениях", - говорится в сообщении ОГП.

Добавим, что сейчас правительственная комиссия по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека рассмотрела направленную Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой Концепцию государственной политики противодействия пыткам в системе уголовной юстиции. Отмечается, что Концепция разработана прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора вместе с экспертами неправительственных организаций. Они также сформировали проект плана мероприятий по ее реализации на период 2021 - 2023 годов.

"Концепция и план мероприятий по ее реализации предусматривают разработку алгоритма действий работников органов правопорядка при поступлении к ним сообщения о пытках, а также информирования общественности об особенностях применения такого метода. Важным является приведение в соответствие с международными стандартами статьи 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины", - отметили в ОГП.

Также отмечается, что в ОГП настаивают на разработке методологии расследования пыток и других грубых нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов, проведение обучения следователей ГБР и прокуроров, работающих с производствами этой категории.

"Необходимо также внедрение механизма обличителей внутри системы уголовной юстиции - работников, которые будут сообщать о совершении пыток со стороны их коллег и будут защищены от возможных притеснений и преследований за такие сообщения.

Концепция также предусматривает разработку системы сбора статистических данных, что будет аккумулировать максимально полную информацию о масштабах пытках и будет обеспечивать возможность детального анализа собранных данных", - подытожили в прокуратуре.

После внесения предложений Правительственной комиссии, проект Концепции государственной политики противодействия пыткам в системе уголовной юстиции будет направлен для утверждения Кабинета министров Украины.

Напомним, в текущем году Офис Генерального прокурора сообщал о расследовании по делам с превышением служебных полномочий правоохранительных органов. Так, в сентябре было сообщено о подозрении старшему оперуполномоченному одного из райуправлений Главного управления Нацполиции в Киеве, который пытал мужчину с целью, чтобы тот признался в убийстве.



Также недавно получило огласку дело о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке.