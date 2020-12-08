Покарання для катів у погонах: у Венедіктової розробили концепцію для вирішення проблеми

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Офіс Генерального прокурора підготував Концепцію державної політики протидії катуванням, основним питанням якого є подолання проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують катування. Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує УНН.

“Основна увага Концепції сфокусована на подоланні проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують катування. Саме на цю проблему неодноразово звертали увагу як національні, так й міжнародні правозахисні організації, а також Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях”, - йдеться в повідомленні ОГП

Додамо, що наразі урядова комісія з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини розглянула спрямовану Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою Концепцію державної політики протидії катуванням в системі кримінальної юстиції. Зазначається, що Концепцію розробили прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора разом із експертами неурядових організацій. Вони також сформували проєкт плану заходів з її реалізації на період 2021 – 2023 років.

“Концепція та план заходів з її реалізації передбачають розробку алгоритму дій працівників органів правопорядку при надходженні до них повідомлення про катування, а також інформування громадськості про особливості застосування такого алгоритму. Важливим є приведення у відповідність до міжнародних стандартів статті 127 (катування) Кримінального кодексу України”, - зазначили в ОГП.

Також відзначається, що в ОГК наполягають на розробці методології розслідування катувань та інших грубих порушень прав людини з боку правоохоронців, проведення навчання слідчих ДБР та прокурорів, що працюють із провадженнями цієї категорії.

“Необхідне також впровадження механізму викривачів в середині системи кримінальної юстиції – працівників, які будуть повідомляти про вчинення катувань з боку їх колег та будуть захищені від можливих утисків та переслідувань за такі повідомлення.

Концепція також передбачає розробку системи збору статистичних даних, яка буде акумулювати максимально повну інформацію про масштаби катувань та забезпечувати можливість ґрунтовного аналізу зібраних даних”, - підсумували в прокуратурі.

Після внесення пропозицій Урядової комісії, проєкт Концепції державної політики протидії катуванням у системі кримінальної юстиції буде направлений для затвердження Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, протягом поточного року Офіс Генерального прокурора повідомляв про розслідування у справах із перевищенням службових повноваженням правоохоронцями. Так, у вересні було повідомлено про підозру старшому оперуповноваженому одного з райуправлінь Головного управління Нацполіції в місті Києві, який катував чоловіка з метою, аби той зізнався у вбивстві.

Також нещодавно, набула розголосу справа про катування і згвалтування у поліцейському відділку у Кагарлику.

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