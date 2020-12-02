Катування і згвалтування у поліцейському відділку у Кагарлику: судитимуть 5 правоохоронців

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 5 співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області. Обвинуваченим інкриміновано катування, насильницьке зникнення та згвалтування (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, слідством встановлено, що зазначені працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей. Зокрема задокументовано, що у січні 2020 року троє поліцейських, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї у коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Також за іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла.

Окрім того, у травні 2020 року один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Керівник відділення, у свою чергу, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих.

Нагадаємо, оголошено про завершення досудового розслідування у справі відносно колишніх працівників Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУ Нацполіції у Київській області, яких підозрюють у катуванні та згвалтуванні дівчини у поліцейському відділку.