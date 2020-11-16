Катування та зґвалтування у Кагарлику: розслідування завершено

“Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, оголошено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУ Нацполіції у Київській області”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 13 листопада 2020 року стороні захисту та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

“Після ознайомлення з матеріалами провадження підозрюваним працівникам поліції буде вручено обвинувальний акт та направлено до суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика.

Нагадаємо, що за даними правоохоронних органів, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування.