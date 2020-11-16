Пытки и изнасилование в Кагарлыке: расследование завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Объявлено о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в истязании и изнасиловании девушки в полицейском участке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, объявлено о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 13 ноября 2020 года стороне защиты и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлено доступ к материалам досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины.
"После ознакомления с материалами производства подозреваемым работникам полиции будут вручены обвинительный акт и направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, следствие изменило квалификацию преступления в отношении полицейских из Кагарлыка.
Напомним, что по данным правоохранительных органов, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.