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Пытки и изнасилование в Кагарлыке: расследование завершено

Пытки и изнасилование в Кагарлыке: расследование завершено

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Объявлено о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в истязании и изнасиловании девушки в полицейском участке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, объявлено о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 13 ноября 2020 года стороне защиты и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлено доступ к материалам досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины.

"После ознакомления с материалами производства подозреваемым работникам полиции будут вручены обвинительный акт и направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, следствие изменило квалификацию преступления в отношении полицейских из Кагарлыка.

Напомним, что по данным правоохранительных органов, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

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