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Пытки и изнасилование в полицейском участке в Кагарлыке: осудят 5 правоохранителей

Пытки и изнасилование в полицейском участке в Кагарлыке: осудят 5 правоохранителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении 5 сотрудников Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области, подозреваемых в пытках и изнасиловании девушки в полицейском участке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 5 сотрудников Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Обвиняемым инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, следствием установлено, что указанные работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности задокументировано, что в января 2020 года трое полицейских, с целью получения признательные показов за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Также по другому факту, который произошел в мае 2020 года, с целью получения признания, потерпевшему было нанесено 17 ударов руками и ногами по различным частям тела.

Кроме того, в мае 2020 года один из правоохранителей, находясь в своем служебном кабинете, применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

Напомним, объявлено о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в истязании и изнасиловании девушки в полицейском участке.

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