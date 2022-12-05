Ограбили гражданских с угрозами расстрелять: объявили подозрение трем оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время оккупации Изюма Харьковской области трое российских военных ограбили гражданских мужчин, угрожая расстрелом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.
Детали
По данным следствия, трое военных 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса восточного военного округа рф остановили автомобиль с двумя мужчинами.
Оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова возле передних колес авто, после этого потребовали у гражданских деньги. В случае отказа угрожали стрелять на поражение. Забрав деньги, российские солдаты ушли, сообщили в Офисе Генпрокурора.
Личности российских военных установили. Им заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
На освобожденной от российских захватчиков территории Херсонской области правоохранители обнаружили остатки гражданских тел.