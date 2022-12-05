Ограбили гражданских с угрозами расстрелять: объявили подозрение трем оккупантам

Детали

По данным следствия, трое военных 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса восточного военного округа рф остановили автомобиль с двумя мужчинами.

Оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова возле передних колес авто, после этого потребовали у гражданских деньги. В случае отказа угрожали стрелять на поражение. Забрав деньги, российские солдаты ушли, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Личности российских военных установили. Им заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

На освобожденной от российских захватчиков территории Херсонской области правоохранители обнаружили остатки гражданских тел.