Пограбували цивільних із погрозами розстріляти: оголосили підозру трьом окупантам

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За даними слідства, троє військових 39-ої окремої мотострілецької бригади 68-го армійського корпусу східного військового округу рф зупинили автівку з двома чоловіками.

Окупанти двічі вистрелили з автомата Калашникова біля передніх коліс авто, після цього почали вимагати у цивільних гроші. У разі відмови погрожували стріляти на ураження. Забравши гроші, російські солдати пішли, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Особи російських військових рф встановили. Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

На звільненій від російських загарбників території Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл цивільних.