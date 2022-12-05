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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Пограбували цивільних із погрозами розстріляти: оголосили підозру трьом окупантам

Пограбували цивільних із погрозами розстріляти: оголосили підозру трьом окупантам

Київ • УНН

 • 745471 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час окупації Ізюма Харківської області троє російських військових пограбували цивільних чоловік, погрожуючи розстрілом. Про це пише УНН із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України.

Деталі

За даними слідства, троє військових 39-ої окремої мотострілецької бригади 68-го армійського корпусу східного військового округу рф зупинили автівку з двома чоловіками.

Окупанти двічі вистрелили з автомата Калашникова біля передніх коліс авто, після цього почали вимагати у цивільних гроші. У разі відмови погрожували стріляти на ураження. Забравши гроші, російські солдати пішли, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Особи російських військових рф встановили. Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

На звільненій від російських загарбників території Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл цивільних.

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