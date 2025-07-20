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Пограничники взяли в плен морпеха рф на курском направлении

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Украинские пограничники взяли в плен российского морпеха 40-й отдельной бригады морской пехоты на Курском направлении. Он заблудился и сам вышел на позиции ГПСУ, не получив обещанных 3 млн рублей за контракт.

Пограничники взяли в плен морпеха рф на курском направлении

Украинские пограничники взяли в плен российского морпеха на Курском направлении. Военнослужащий потерялся и сам пришел на пост ГПСУ. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Пленный оказался военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты. Согласно его показаниям, он заблудился и самостоятельно вышел на позиции украинских пограничников.

Как выяснилось, менее месяца назад пленный подписал годовой контракт с российской армией, за что ему обещали 3 млн рублей. Однако, по словам военного, этих средств он так и не получил. 

Оккупанта сразу же направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более-менее позитивно, чего не скажешь об остальных захватчиках, участвовавших в штурме.

Бойцы подразделения ЛСР взяли в плен нигерийца, воевавшего на стороне оккупантов05.07.25, 15:20 • 1722 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Курск
Государственная пограничная служба Украины
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