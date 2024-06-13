Сотрудники Государственной пограничной службы Украины способствовали возвращению в нидерландский Вестфрисский музей экспоната, который был похищен почти 20 лет назад, и все это время находился в розыске Интерпола. Согласно сообщению на сайте ГПСУ, речь идет о картине художника Яна Линсена, которая датирована 1629 годом, передает УНН.

Детали

Оперативно-розыскной отдел Житомирского пограничного отряда выяснил, что полотно незаконно находилось в собственности гражданина Украины, который искал покупателей в нашем государстве и соседней Польше.

В результате взаимодействия с Пограничной стражей Польши и представителями Нидерландов был разработан план, который дал возможность изъять у вора картину и провести его задержание. Сейчас его делом занимается прокуратура в Кракове.

Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ