Украинские пограничники помогли вернуть картину Яна Линсена 17 века, похищенную из голландского музея Вестфрис почти 20 лет назад, сотрудничая с польскими властями, чтобы изъять ее у вора, который пытался ее продать.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины способствовали возвращению в нидерландский Вестфрисский музей экспоната, который был похищен почти 20 лет назад, и все это время находился в розыске Интерпола. Согласно сообщению на сайте ГПСУ, речь идет о картине художника Яна Линсена, которая датирована 1629 годом, передает УНН.
Детали
Оперативно-розыскной отдел Житомирского пограничного отряда выяснил, что полотно незаконно находилось в собственности гражданина Украины, который искал покупателей в нашем государстве и соседней Польше.
В результате взаимодействия с Пограничной стражей Польши и представителями Нидерландов был разработан план, который дал возможность изъять у вора картину и провести его задержание. Сейчас его делом занимается прокуратура в Кракове.
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ9 июня 2024, 09:28 • 25540 просмотров