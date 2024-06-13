Прикордонники допомогли знайти вкрадене полотно XVII ст.
Київ • УНН
Українські прикордонники допомогли повернути картину Яна Лінсена 17 століття, викрадену з голландського музею Вестфріс майже 20 років тому, співпрацюючи з польською владою, щоб вилучити її у злодія, який намагався її продати.
Співробітники Державної прикордонної служби України сприяли поверненню до нідерландського Вестфрісського музею експонату, що був викрадений майже 20 років тому, і весь цей час перебував у розшуку Інтерполу. Згідно з повідомленням на сайті ДПСУ, йдеться про картину художника Яна Линсена, яка датована 1629 роком, передає УНН.
Деталі
Оперативно-розшуковий відділ Житомирського прикордонного загону з'ясував, що полотно незаконно перебувало у власності громадянина України, який шукав покупців у нашій державі та сусідній Польщі.
Внаслідок взаємодії з Прикордонною вартою Польщі та представниками Нідерландів було розроблено план, який дав можливість вилучити у злодія картину та провести його затримання. Наразі його справою займається прокуратура у Кракові.
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