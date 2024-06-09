Пункт пропуску "Шегині-Медика" працює в штатному режимі, попри погрози польських фермерів – ДПСУ
Київ • УНН
ПП "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні працює в штатному режимі, незважаючи на погрози польських фермерів перекрити рух до кінця вересня.
Попри погрози польських фермерів пункт пропуску "Шегині-Медика" працює в штатному режимі, рух іде в обох напрямках. Про це повідомив журналісту УНН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Деталі
На запитання, чи наразі пункт пропуск "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею працює в штатному режимі, Демченко відповів: "Рух іде в обох напрямках. Польська сторона не інформувала, що блокування відбувається".
Також він зазначив, що не надходила інформація від польської сторони про можливі майбутні блокування.
Доповнення
8 червня ДПСУ повідомляла, що польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині - Медика" на кордоні з Польщею з 10:00 9 червня до кінця вересня.