Польські фермери можуть заблокувати рух на ПП "Шегині" до кінця вересня - прикордонники
Київ • УНН
Польські фермери можуть перекрити рух на ПП "Шегині-Медика" з 10:00 9 червня до кінця вересня, що може викликати труднощі для певних категорій транспортних засобів.
Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині - Медика" на кордоні з Польщею з 10:00 9 червня до кінця вересня, попередили у суботу у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня", - попередили у ДПСУ у соцмережах.
Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, обіцяють повідомити додатково.
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