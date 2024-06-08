Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Польские фермеры смогут заблокировать движение в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей с 10:00 9 июня до конца сентября, предупредили в субботу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

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"По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября", - предупредили в ГПСУ в соцсетях.

Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, обещают сообщить дополнительно.

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