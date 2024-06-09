Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

Несмотря на угрозы польских фермеров пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, движение идет в обоих направлениях. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали

На вопрос, сейчас ли пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей работает в штатном режиме, Демченко ответил: "Движение идет в обоих направлениях. Польская сторона не информировала, что блокировка происходит".

Также он отметил, что не поступала информация от польской стороны о возможных будущих блокировках.

Дополнение

8 июня ГНСУ сообщала, что польские фермеры могут заблокировать движение в пункте пропуска "Шегини - Медика" на границе с Польшей с 10:00 9 июня до конца сентября.