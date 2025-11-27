Пограничники "Феникса" уничтожили вражескую мотоколонну на Лиманском направлении
Киев • УНН
Пограничники ликвидировали группу оккупантов на мотоциклах на Лиманском направлении и показали видео своей боевой работы.
На Лиманском направлении украинские пограничники продолжают успешно противодействовать вражеским атакам. В Госпогранслужбе сообщили об очередном успехе и обнародовали видео эффективной работы своих подразделений, пишет УНН.
Подробности
По данным службы, пограничники "Феникса" уничтожили штурмовую мотоколонну противника.
Один из оккупантов не справился с управлением и упал прямо под колеса своих "коллег", за что вся штурмовая группа моментально поплатилась
– отметили в сообщении.
