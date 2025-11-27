Пограничники "Феникса" уничтожили вражескую мотоколонну на Лиманском направлении

$42.300.10
Эксклюзив
15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина
27 ноября, 06:53
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер
27 ноября, 07:34
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилий
27 ноября, 09:33
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовить
11:52
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео
15:30
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl
13:38
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Европа
Львов
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
24 ноября, 07:49
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Financial Times
Северный поток

Пограничники "Феникса" уничтожили вражескую мотоколонну на Лиманском направлении

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Пограничники ликвидировали группу оккупантов на мотоциклах на Лиманском направлении и показали видео своей боевой работы.

Пограничники "Феникса" уничтожили вражескую мотоколонну на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские пограничники продолжают успешно противодействовать вражеским атакам. В Госпогранслужбе сообщили об очередном успехе и обнародовали видео эффективной работы своих подразделений, пишет УНН.

Подробности

По данным службы, пограничники "Феникса" уничтожили штурмовую мотоколонну противника.

Один из оккупантов не справился с управлением и упал прямо под колеса своих "коллег", за что вся штурмовая группа моментально поплатилась

– отметили в сообщении.

ч. В Покровске за неделю проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км - Сырский

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Государственная граница Украины
Покровск
Государственная пограничная служба Украины
Александр Сырский