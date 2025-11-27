Прикордонники "Феніксу" знищили ворожу мотоколону на Лиманському напрямку
Київ • УНН
Прикордонники ліквідували групу окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку та показали відео своєї бойової роботи.
На Лиманському напрямку українські прикордонники продовжують успішно протидіяти ворожим атакам. У Держприкордонслужбі повідомили про черговий успіх та оприлюднили відео ефективної роботи своїх підрозділів, пише УНН.
Деталі
За даними служби, прикордонники "Феніксу" знищили штурмову мотоколону противника.
Один з окупантів не впорався з керуванням й упав просто під колеса своїх "колег", за що вся штурмова група моментально поплатилася
У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський27.11.25, 17:34 • 342 перегляди