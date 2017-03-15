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Поголовье свиней в Украине сократилось более чем на полмиллиона

Поголовье свиней в Украине сократилось более чем на полмиллиона

Киев • УНН

 • 6155 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на первое марта поголовье свиней в Украине по сравнению с февралем текущего года не изменилось и составляет 6,6 млн голов. Об относительной стабилизации этого показателя сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины" со ссылкой на данные ГССУ, передает УНН.

В то же время, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, общее количество свиней в стране уменьшилось на 7,5% или 540 тыс. голов.

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"Так, в этом году в промышленном секторе сконцентрировано на 240 тыс. свиней меньше, тогда как в хозяйствах населения изменение по сравнению с годом ранее составляет 9% или почти 300 тыс. голов.

Некоторое восстановление количества "индустриальных" свинок относительно начала весны прошлого года отмечается в трети регионов. Однако "заметен" этот процесс в Киевской и Львовской областях, где количество свиней в с/х предприятиях возросло на 16,5 и 20,4 тыс. голов", - добавили в Ассоциации.

Напомним, как сообщал УНН, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.

По словам президента Ассоциации свиноводов Украины Артура Лозы, Украина в первом квартале 2017 г. сократила производство свинины на 3-4%.

А по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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