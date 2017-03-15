Поголів’я свиней в Україні скоротилося більш ніж на півмільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на перше березня поголів’я свиней в Україні порівняно з лютим поточного року не змінилося і становить 6,6 млн голів. Про відносну стабілізацію цього показника повідомляє Аналітичний відділ Асоціації “Свинарі України” з посиланням на дані ДССУ, передає УНН.
Водночас, порівняно з відповідним періодом минулого року, загальна кількість свиней в країні зменшилася на 7,5% чи 0,54 млн голів.
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“Так, цьогоріч у промисловому секторі сконцентровано на 0,24 млн свиней менше, тоді як у господарствах населення зміна у порівнянні з роком раніше складає 9% чи майже 0,3 млн голів.
Деяке відновлення кількості „індустріальних“ свинок відносно початку весни минулого року відзначається у третині регіонів. Проте „найпомітніший“ цей процес на Київщині та Львівщині, де число свиней у сількогосподарських підприємствах зросло на 16,5 та 20,4 тис. голів”, — додали в Асоціації.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.
За словами президента Асоціації свинарів України Артура Лози, Україна у першому кварталі 2017 року скоротила виробництво свинини на 3-4%.
А за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС, полягає у некомпетентності контролюючих органів.