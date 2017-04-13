Погодные сервисы прогнозируют Украине снег на конец апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58637 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106623 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164012 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120400 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118963 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113862 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105144 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107280 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156073 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погодные сервисы прогнозируют Украине снег на конец апреля

Погодные сервисы прогнозируют Украине снег на конец апреля

Киев  •  УНН

 • 10373 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Некоторые погодные сервисы прогнозируют Украине снег на 21 и 22 апреля, сообщает УНН.

В частности снег на 21 апреля прогнозирует синоптический сервис установленный на смартфонах iPhone, в то же время температура этого дня, по прогнозам мобильного приложения, достигнет 11 градусов тепла.

Также снег на 21 - 22 апреля прогнозирует сервис Gismeteo. По их прогнозам, температура в эти дни будет колебаться от - 1 до +5.

В то же время большинство погодных сервисов обещают на эти дни небольшой дождь и температуру до 12 градусов тепла.

Официальный прогноз погоды от Укргидрометцентра охватывает период только до 18 апреля включительно и в настоящее время синоптики прогнозируют дожди.

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Как сообщал УНН, нынешний март стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.

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