Погодные сервисы прогнозируют Украине снег на конец апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Некоторые погодные сервисы прогнозируют Украине снег на 21 и 22 апреля, сообщает УНН.
В частности снег на 21 апреля прогнозирует синоптический сервис установленный на смартфонах iPhone, в то же время температура этого дня, по прогнозам мобильного приложения, достигнет 11 градусов тепла.
Также снег на 21 - 22 апреля прогнозирует сервис Gismeteo. По их прогнозам, температура в эти дни будет колебаться от - 1 до +5.
В то же время большинство погодных сервисов обещают на эти дни небольшой дождь и температуру до 12 градусов тепла.
Официальный прогноз погоды от Укргидрометцентра охватывает период только до 18 апреля включительно и в настоящее время синоптики прогнозируют дожди.
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Как сообщал УНН, нынешний март стал одним из самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.