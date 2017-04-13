Погодні сервіси прогнозують Україні сніг на кінець квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Деякі погодні сервіси прогнозують Україні сніг на 21 та 22 квітня, повідомляє УНН.
Зокрема сніг на 21 квітня прогнозує синоптичний сервіс встановлений на смартфонах iPhone, водночас температура цього дня, за прогнозами мобільного додатку, сягатиме 11 градусів тепла.
Також сніг на 21 – 22 квітня прогнозує сервіс Gismeteo. За їх прогнозами температура у ці дні коливатиметься від - 1 до +5.
Водночас більшість погодних сервісів обіцяють на ці дні невеличкий дощ та температуру до 12 градусів тепла.
Офіційний прогноз погоди від Укргідрометцентру охоплює період лише до 18 квітня включно і на цей час синоптики прогнозують дощі.
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Як повідомляв УНН, цьогорічний березень став одним із найтепліших у Києві за 137 років спостереження.