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15 марта, 19:03 • 107029 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144110 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123989 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117466 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105128 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93633 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124508 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127531 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127333 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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13 марта, 15:21 • 130917 просмотра
Актуальное
Погода: в Украине ожидаются осадки

Погода: в Украине ожидаются осадки

Киев • УНН

 • 16823 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине во вторник, 25 января, осадки ожидаются почти на всей территории страны. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Возможна гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Осадков не прогнозируют в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. На остальной территории ожидается снег. Ветер-юго-западный, 5-10 м/с.

На западе страны прогнозируют от 0 до 8 градусов мороза. На востоке ожидается-2-7 градусов.

В северных регионах - 3-7 градусов мороза. На юге будет-2-5 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов мороза, а в Симферополе будет идти снег— -2-4 градуса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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