Погода: в Україні очікуються опади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Україні у вівторок, 25 січня, опади очікуються майже на всій території країни. Пориви вітру сягатимуть 10 м/с. Можлива ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Опадів не прогнозують в Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях. На решті території очікується сніг. Вітер – південно-західний, 5-10 м/с.
На заході країни прогнозують від 0 до 8 градусів морозу. На сході очікується -2-7 градусів.
У північних регіонах – 3-7 градусів морозу. На півдні буде -2-5 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 5-7 градусів морозу, а в Сімферополі йтиме сніг — -2-4 градуси.