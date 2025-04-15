Погода в Украине на 15 апреля: ожидается весеннее тепло и переменная облачность

В Украине сегодня ожидается приятная весенняя погода с температурой воздуха в пределах +16°C-+20°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице температура будет варьироваться от +16°C-+18°C с переменной облачностью, но без осадков. Погода будет способствовать прогулкам, поэтому можно смело выходить на улицу.

На Западе, в частности во Львове будет прохладнее, от +17°C -+19°C с возможным появлением дождевых капель.

Также в городе Днепр будет сохраняться теплая погода +16°C-+18°C с малооблачным небом и отсутствием дождей.

У моря температура воздуха достигнет +17°C-+19°C, с небольшой облачностью, без дождей.

В восточных городах Украины температура воздуха будет держаться в пределах +17°C-+19°C. Небо будет малооблачным, без осадков, что позволяет наслаждаться атмосферой весеннего тепла. Впрочем, в Луганске солнце будет чередоваться с облаками, но дожди не прогнозируются.

В Крыму немного прохладнее, +15°C-+17°C, с малооблачным небом и без осадков.

В общем, день будет комфортным, с умеренными температурами и переменной облачностью. На западе страны возможны небольшие дожди, но на большей части территории Украины осадков не ожидается.

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