Погода в Украине на 15 апреля: ожидается весеннее тепло и переменная облачность

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 6244 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 26455 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 20074 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 25039 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 33935 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 68726 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 63902 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34324 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59811 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107395 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 48585 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 50522 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 57992 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 27961 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 11732 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 26455 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 58562 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 68726 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 63902 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 169783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 28389 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 22219 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 23775 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25608 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 28171 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Погода в Украине на 15 апреля: ожидается весеннее тепло и переменная облачность

Киев • УНН

 • 3626 просмотра

В Киеве +16°C-+18°C, без осадков. На Западе +17°C -+19°C, возможен дождь. На Востоке +17°C-+19°C, малооблачно и без осадков.

Погода в Украине на 15 апреля: ожидается весеннее тепло и переменная облачность

В Украине сегодня ожидается приятная весенняя погода с температурой воздуха в пределах +16°C-+20°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице температура будет варьироваться от +16°C-+18°C с переменной облачностью, но без осадков. Погода будет способствовать прогулкам, поэтому можно смело выходить на улицу.

На Западе, в частности во Львове будет прохладнее, от +17°C -+19°C с возможным появлением дождевых капель.

Также в городе Днепр будет сохраняться теплая погода +16°C-+18°C с малооблачным небом и отсутствием дождей.

У моря температура воздуха достигнет +17°C-+19°C, с небольшой облачностью, без дождей.

В восточных городах Украины температура воздуха будет держаться в пределах +17°C-+19°C. Небо будет малооблачным, без осадков, что позволяет наслаждаться атмосферой весеннего тепла. Впрочем, в Луганске солнце будет чередоваться с облаками, но дожди не прогнозируются.

В Крыму немного прохладнее, +15°C-+17°C, с малооблачным небом и без осадков.

В общем, день будет комфортным, с умеренными температурами и переменной облачностью. На западе страны возможны небольшие дожди, но на большей части территории Украины осадков не ожидается.

Ожидается теплое начало недели: прогноз погоды в Украине на 14 апреля14.04.25, 07:15 • 4044 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Погода и окружающая среда
Днепр
Крым
Украина
Луганск
Львов
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09