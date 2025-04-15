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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Погода в Україні на 15 квітня: очікуються весняне тепло та перемінна хмарність

Київ • УНН

 • 3642 перегляди

У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.

Погода в Україні на 15 квітня: очікуються весняне тепло та перемінна хмарність

В Україні сьогодні очікується приємна весняна погода з температурою повітря в межах +16°C-+20°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У столиці температура варіюватиметься від +16°C-+18°C із змінною хмарністю, але без опадів. Погода сприятиме прогулянкам, тож можна сміливо виходити на вулицю.

На Заході, зокрема у Львові буде прохолодніше, від +17°C -+19°C із часом можливою появою дощових капель.

Також у місті Дніпро буде зберігатися тепла погода +16°C-+18°C з малохмарним небом та відсутністю дощів.

Біля моря температура повітря досягне +17°C-+19°C, з невеликою хмарністю, без дощів.

У східних містах України температура повітря триматиметься в межах +17°C-+19°C. Небо буде малохмарним, без опадів, що дозволяє насолоджуватися атмосферою весняного тепла. Втім, у Луганську сонце буде чергуватися з хмарами, але дощі не прогнозуються.

У Криму трохи прохолодніше, +15°C-+17°C, з малохмарним небом і без опадів.

Загалом, день буде комфортним, з помірними температурами та мінливою хмарністю. На заході країни можливі невеликі дощі, але на більшості території України опадів не очікується.

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня14.04.25, 07:15 • 4101 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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