Погода будет постепенно меняться со среды - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине без осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области 9-14°; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° тепла.

"В последующие двое суток (16-17 ноября) погода постепенно изменится: в западных, 17 ноября и в северных и центральных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории дожди", - сообщили синоптики.

Температура ночью 16-17 ноября - 0-5° тепла, днем ​​3-8°, на юге страны 6-13°, 17 ноября в западных, северных и центральных областях ночью 0-3° мороза, днем ​​1-3° тепла. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с.

Напомним

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды – с похолоданием.