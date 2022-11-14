Погода поступово змінюватиметься з середи - синоптики

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За прогнозом синоптиків, завтра в Україні без опадів, вночі та вранці місцями туман, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

"У наступні дві доби (16-17 листопада) погода поступово зміниться: у західних, 17 листопада і у північних та центральних областях дощ та мокрий сніг, на решті території дощі", - повідомили синоптики.

Температура вночі 16-17 листопада - 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 6-13°, 17 листопада у західних, північних та центральних областях вночі 0-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Вітер північно-східний, 5-12 м/с.

Нагадаємо

Синоптики прогнозують погіршення погоди - з похолоданням.