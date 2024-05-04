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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве

Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 11:57  •  6429 просмотра

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5 мая в большинстве областей Украины будет преимущественно солнечно и сухо, только в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3.с

В воскресенье, 5 мая, в большинстве регионов Украины будет солнечно и сухо. Но в северной части, на Закарпатье и в Карпатах днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что ветер ожидается северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 17-22° тепла, в западных областях до 25°.

В Киеве 5 мая ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 5 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 2018 г., самая низкая ночью -0,7° в 1908 г.

Добавим

В понедельник, 6 мая, в Украине, кроме южной части, местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 6-11°; днем 20-25°.

В Киеве в понедельник ожидается местами небольшой, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°; днем 22-24°.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, верующие передают пламя по всему миру4 мая 2024, 11:26 • 9070 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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