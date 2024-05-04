Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, верующие передают пламя по всему миру

В Иерусалиме 4 мая 2024 года сошел Благодатный огонь, пишет УНН со ссылкой на мировые СМИ.

Накануне Пасхи во Гробе Господнем в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Чудо традиционно произошло в месте, где был похоронен Иисус Христос, под наблюдением делегаций всех христианских церквей.

Верующие передают огонь друг другу. Свечи и лампады, зажженные возле храма, православные епархии развезут дальше по всему миру.

Напомним

УНН собрал интересную информацию о таинстве схождения Благодатного огня, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.

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