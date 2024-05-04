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Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі, віруючі передають полум'я по всьому світу

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі, віруючі передають полум'я по всьому світу

Київ • УНН

 • 24601 перегляди

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі 4 травня 2024 року, і віруючі передавали вогонь один одному, щоб запалити свічки і лампадки, які будуть передані православними єпархіями по всьому світу.

В Єрусалимі 4 травня 2024 року зійшов Благодатний вогонь, пише УНН з посиланням на світові ЗМІ.

Напередодні Великодня у Гробі Господньому в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Диво традиційно відбулося у місці, де був похований Ісус Христос, під наглядом делегацій всіх християнських церков.

Віряни передають вогонь одне одному. Свічки та лампади, запалені біля храму, православні єпархії розвезуть далі по всьому світу.

Нагадаємо

УНН зібрав цікаву інформацію про таїнство сходження Благодатного вогню, яке традиційно відбувається в останню суботу перед Великоднем.

Великдень-2024: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь03.05.24, 22:04 • 28062 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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