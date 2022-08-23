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Окрашены, разрезаны или с отверстиями: в НБУ украинцев призывали не принимать поврежденные банкноты

Киев • УНН

 • 377287 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Умышленно поврежденные банкноты с временно оккупированных территорий могут попасть в наличный оборот. В НБУ украинцев призвали не принимать их, передает УНН.

Окрашены, разрезаны или с отверстиями: в НБУ украинцев призывали не принимать поврежденные банкноты

Цитата

"Возможно, вы уже видели фото подобных поврежденных банкнот – с несколькими ровными отверстиями. Так, в частности, выглядят банкноты, умышленно поврежденные банками", - говорится в сообщении.

Детали

В случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные, учитывая боевые действия или их возможную угрозу, он должен осуществить повреждение наличных, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

Кроме просверливания, существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:

· обрезание не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение;

· разрезка пополам или на три части;

· повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

Цитата

"Должны предупредить, что существует опасность попадания в наличный оборот банкнот гривны, умышленно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, которые находятся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в Национальный банк поступили на исследования от банков именно подобные банкноты.

"Итак, мы просим и бизнес, и граждан быть внимательными. Такие банкноты – окрашены, разрезаны или с отверстиями – не нужно принимать во время наличных расчетов", - информирует НБУ.

Что делать с поврежденными банкнотами?

Если при расчетах вам предлагают окрашенные, разрезанные или с отверстиями банкноты, ни в коем случае не принимайте их. Ведь они перестали быть платежным средством. Откажитесь и попросите другие.

Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников.

В случае сомнения вы также можете обратиться в любой банк. Поврежденные банкноты во время военного состояния обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком.

"Со своей стороны мы также обратили внимание банков на необходимость принять дополнительные меры, чтобы не допустить попадания таких банкнот в кассы банков. Напоминаем, что в условиях военного положения наиболее безопасны безналичные расчеты, поэтому рекомендуем отдавать предпочтение именно им", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинцам разрешили обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше – до 30 сентября 2023 года.

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