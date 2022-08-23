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Пофарбовані, розрізані або з отворами: в НБУ українців закликали не приймати пошкоджені банкноти

Київ • УНН

 • 377287 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Навмисне пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій можуть потрапити в готівковий обіг. В НБУ українців закликали не приймати їх, передає УНН.

Пофарбовані, розрізані або з отворами: в НБУ українців закликали не приймати пошкоджені банкноти

Цитата

"Можливо, ви вже бачили фото подібних пошкоджених банкнот – з кількома рівними отворами. Так, зокрема, виглядають банкноти, що навмисно пошкоджені банками", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот:

· обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення;

· розрізання навпіл або на три частини;

· пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Цитата

"Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків", - наголошується в повідомленні.

Наразі до Національного банку надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти.

"Тож ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними. Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків", - інформує НБУ.

Що робити з пошкодженими банкнотами?

Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші.

Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників.

У разі виникнення сумніву ви також можете звернутися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

"Зі свого боку ми також звернули увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків. Нагадуємо, що умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки, тож рекомендуємо надавати перевагу саме їм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

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