Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  39494 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  61051 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  133877 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139712 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143028 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152058 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127157 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139872 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126566 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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В Запорожье россияне сменили руководящий состав фейковой бердянской епархии - Центр нацсопротивления

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27 марта 2024, 10:45  •  182386 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  541615 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  493216 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  507951 просмотра

Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры

Новый международный железнодорожный маршрут, который соединит Киев (Украина) и Кошице (Словакия), должен быть запущен в этом году, чтобы облегчить путешествия украинцев в международный аэропорт Кошице.

Общество •   •  10592 просмотра
Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры

Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, оружие, маскировочное снаряжение и систему спутниковой связи.

Война •   •  10739 просмотра
Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер

Польша будет работать над созывом первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024 года, что ознаменует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

политика •   •  10426 просмотра
Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер

Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в офисе Министерства цифровых технологий Тайваня в Тайбэе, после чего был арестован полицией.

Новости Мира •   •  10416 просмотра
Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали

В Запорожье россияне сменили руководящий состав фейковой бердянской епархии - Центр нацсопротивления

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли российские священники из Чувашии для создания агентурной сети и обновления руководства фейковой Бердянской епархии.

Война •   •  13289 просмотра
В Запорожье россияне сменили руководящий состав фейковой бердянской епархии - Центр нацсопротивления

Глава МИД Латвии уходит в отставку на фоне скандала со спецрейсами

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринш подает в отставку на фоне скандала, связанного с использованием им частных самолетов за государственный счет во время пребывания на посту премьер-министра.

Новости Мира •   •  10603 просмотра
Глава МИД Латвии уходит в отставку на фоне скандала со спецрейсами

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

В начале полномасштабного вторжения Украина была вынуждена привлекать посреднические фирмы, преимущественно украинские, для закупки боеприпасов за рубежом, поскольку некоторые страны не хотели подписывать контракты из-за опасений, что Украина может проиграть войну.

Война •   •  38159 просмотра
Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

План ЕС о диверсификации поставок критического сырья не направлен против Китая - Euractiv

Закон ЕС о критическом сырье направлен на диверсификацию источников поставок критического сырья, а не на противостояние с Китаем, по словам европейского чиновника.

Экономика •   •  12554 просмотра
План ЕС о диверсификации поставок критического сырья не направлен против Китая - Euractiv

россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть погибшая и раненый

57-летняя женщина погибла, а ее муж получил ранения в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района Харьковской области.

Общество •   •  14030 просмотра
россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть погибшая и раненый

В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду в отношении Украины и ЕС

Польские правоохранители разоблачили российскую шпионскую сеть, которая организовывала пророссийские инициативы и медиа-кампании в ЕС с целью дискредитации Украины, институтов ЕС и ослабления международной позиции Польши.

Война •   •  13537 просмотра
В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду в отношении Украины и ЕС