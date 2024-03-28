Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры

Новый международный железнодорожный маршрут Киев - Кошице планируется запустить в этом году, сообщили в четверг в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев - Кошице", - указали в министерстве со ссылкой на государственного секретаря Министерства транспорта Словацкой Республики Денису Жилакову.

По ее информации, маршрут будет служить, в частности для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице. Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиска возле Кошице через пограничный переход Павлово - Матовске Войковце.

До запуска маршрута, как указано, будет продолжаться организационно-подготовительная работа:

оборудование помещения для пограничного и таможенного контроля;

изменение платформы на станции Ганиска вблизи Кошице;

подготовка автобусного сообщения из Ганиски до аэропорта и железнодорожного вокзала Кошице;

заключение договоров на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;

работа над поиском источников финансирования проекта.

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