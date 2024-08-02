К 8 годам заключения приговорили мужчину, который в Киеве в прошлом году сжег 10 "военных" автомобилей и еще три повредил. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК У). Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, с сентября 2022 года по август 2023 года на территории Лесного массива в столице мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований. Для этого он использовал самодельные зажигательные устройства с таймером.

Еще 3 автомобиля мужчина пытался поджечь, однако ему это не удалось. Также, как сообщается, были повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

Какие именно машины поджечь мужчина определял сам, катаясь на велосипеде. Действовал по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Мужчина нигде не работал, жил с родителями и много времени проводил в сети Интернет.

Его задержали во время последней попытки подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля его задержали. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Дополнение

В Украине с начала года раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений.