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Поблагодарил за молитвы: Зеленский поговорил со Вселенским патриархом Варфоломеем

Поблагодарил за молитвы: Зеленский поговорил со Вселенским патриархом Варфоломеем

Киев • УНН

 • 174144 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за молитвы за Украину и рассказал ему об уничтожении россией почти 200 храмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"В День Крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира. Донес правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе уничтожение почти двухсот храмов", – сообщил Зеленский.

Напомним

Ко Дню Украинской Государственности Владимир Зеленский записал видеопоздравление, в котором сказал, что украинцы не остановятся, пока не освободят последний метр родной земли.

Украинские Национальные Новости

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