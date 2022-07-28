Поблагодарил за молитвы: Зеленский поговорил со Вселенским патриархом Варфоломеем

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"В День Крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира. Донес правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе уничтожение почти двухсот храмов", – сообщил Зеленский.

Напомним

Ко Дню Украинской Государственности Владимир Зеленский записал видеопоздравление, в котором сказал, что украинцы не остановятся, пока не освободят последний метр родной земли.