Подякував за молитви: Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм

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"У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

До Дня Української Державності Володимир Зеленський записав відеопривітання, в якому сказав, що українці не зупиняться, доки не звільнять останній метр рідної землі.