Подякував за молитви: Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію за молитви за Україну та розповів йому про знищення росією майже 200 храмів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.
Цитата
"У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо
До Дня Української Державності Володимир Зеленський записав відеопривітання, в якому сказав, що українці не зупиняться, доки не звільнять останній метр рідної землі.