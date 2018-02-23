Двойной взрыв в Сомали: 18 человек погибли, 20 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В результате взрывов в столице Сомали погибли 18 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные медиков, передает УНН.
По информации издания, инцидент произошел вечером 23 февраля. Как сообщается, в Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.
"На данный момент погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", - сообщили медики.
Напомним, в декабре в столице Сомали смертник подорвал себя у полицейского тренировочного лагеря, в результате чего погибли не менее 15 офицеров.