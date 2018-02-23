Подвійний вибух у Сомалі: 18 осіб загинули, 20 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У результаті вибухів в столиці Сомалі загинули 18 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані медиків, передає УНН.
За інформацією видання, інцидент стався ввечері 23 лютого. Як повідомляється, в Могадішо вибухнули дві машини, після чого почалася стрілянина.
“На цей момент загинули 18 людей, ще 20 отримали поранення”, — повідомили медики.
Нагадаємо, у грудні у столиці Сомалі смертник підірвав себе біля поліцейського тренувального табору, в результаті чого загинули щонайменше 15 офіцерів.