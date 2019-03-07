Супруги иностранцев заработали на махинациях и воровстве 165 тысяч гривен

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львовской области разоблачили супругов иностранцев, подозреваемых в причастности к мошенничествам и кражам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления.

"Оперативники управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции во Львовской области совместно с работниками Жовковского отделения полиции разоблачили 65-летнего иностранца и его 67-летнюю жену, причастных к совершению мошенничества и кражи во Львовской области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники причастны к пяти фактам мошенничеств и кражи. Они ежемесячно приезжали в Украину на разных автомобилях. Увидев пожилых людей, останавливались и рассказывали им о своем родственника, который якобы попал в ДТП и объясняли, что им нужны деньги на его лечение. Поэтому просили поменять им доллары на гривны. Как выяснилось, купюры, которые они давали людям, были сувенирными.

"Как установили стражи порядка, злоумышленники причастны к мошенничествам и кражи, совершенных во Львове, Трускавце, а также в Самборском и Жовковском районах. Сумма, которой они завладели, - по меньшей мере 165 тысяч гривен", - отметили в полиции.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.185 (кража) и ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование, а также проводится проверка причастности злоумышленников к совершению других уголовных преступлений.

Напомним, мошенник выманил у женщины более 140 тысяч грн на "операцию ее сыну".

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