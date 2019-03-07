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Подружжя іноземців заробило на шахрайствах і крадіжках 165 тисяч гривень

Подружжя іноземців заробило на шахрайствах і крадіжках 165 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львівській області викрили подружжя іноземців, підозрюване у причетності до шахрайств та крадіжки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління.

"Оперативники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області спільно з працівниками Жовківського відділення поліції викрили 65-річного іноземця та його 67-річну дружину, причетних до скоєння шахрайств та крадіжки на Львівщині", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, зловмисники причетні до п’яти фактів шахрайств та крадіжки. Вони щомісяця приїжджали в Україну на різних автомобілях. Побачивши старших людей, зупинялися і розповідали їм про свого родича, який нібито потрапив у ДТП і пояснювали, що їм потрібні гроші на його лікування. Тому просили поміняти їм долари на гривні. Як з’ясувалося, купюри, які вони давали людям, були сувенірними.

"Як встановили правоохоронці, зловмисники причетні до шахрайств та крадіжки, скоєних у Львові, Трускавці, а також у Самбірському і Жовківському районах. Сума, якою вони заволоділи, - щонайменше 165 тисяч гривень", - зазначили в поліції.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Триває досудове розслідування, а також проводиться перевірка щодо причетності зловмисників до скоєння інших кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, шахрай виманив у жінки понад 140 тисяч грн на "операцію її сину".

Українські Національні Новини

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