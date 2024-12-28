Финская полиция конфисковала танкер Eagle S для расследования повреждения кабелей
Киев • УНН
Финская полиция конфисковала танкер Eagle S для расследования повреждения морского электрического кабеля между Финляндией и Эстонией. Судно сопровождается в порт Килпилахти для проведения технического расследования.
Танкер Eagle S, который подозревают в повреждении морского электрического кабеля между Финляндией и Эстонией, сегодня перемещается в порт Килпилахти города Порвоо под сопровождением финских властей, пишет УНН со ссылкой на yle.
Детали
Перемещается он из-за того, что Центральная криминальная полиция конфисковала танкер Eagle S. Процессом транспортировки руководит полицейское управление Хельсинки при поддержке Пограничной охраны.
На судне будут проводить техническое расследование, чтобы выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля.
Буксир Ukko подошел к танкеру Eagle S утром в субботу. Перемещение судна осуществляется с помощью двух лоцманских катеров и сопровождающих буксиров.
Напомним
Обнаружены повреждения трех дополнительных кабелей связи между Финляндией и Эстонией, кроме ранее поврежденного Estlink 2. Финская компания Fingrid рассматривает возможность диверсии, полиция проверяет окружающие суда.