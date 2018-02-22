Путешествия на 8 марта: "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов

“Укрзализныця” предлагает пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню. К ранее назначенным поездам добавились новые: из Киева в Ивано-Франковск, Черновцы, Жмеринку и Хмельницкий. Всего уже назначено 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”, - говорится в сообщении.



Поезд № 224/223 Одесса — Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.



Поезд № 258/257 Одесса — Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении — 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова — в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45.



Поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов будет курсировать 7 и 10 марта в Западнюу Украину, а 8 и 11 марта — в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15.



Поезд № 177 Киев — Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.



Поезд № 152/151 Киев — Херсон выполните рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев 19:33.



Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.



Поезд № 179 Днепр — Киев — рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.



Поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.



Поезд № 276/275 Львов — Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и прибытие в Днепр в 5:16. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23.



Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в столицу в 10:28.



Поезд № 202/201 Жмеринка — Киев отправится 7 марта с Жмеринки в 10:33 и прибудет в Киев в 14:48. И 12 марта поезд отправится из Киева в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25.



Поезд № 292/291 Хмельницкий — Киев отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в Киев в 09:10. 12 марта поезд отправится из Киева в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.



Также в дополнительные рейсы отправятся скоростные поезда:



№ 787/788 Харьков — Константиновка — 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновки в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в 9:50.



№ 747 Киев — Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправления из Тернополя в 4:04 и прибытие в Киев в 10:01.



№ 720/719 Киев — Харьков отправится из Киева 13 марта в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта в 5:48 и прибудет в Киев в 11:07.



Напомним, продажа билетов на даты после 25 марта пока приостановлена, из-за корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время.