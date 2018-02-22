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Подорожі на 8 березня: "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів

Подорожі на 8 березня: "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів

Київ • УНН

 • 9503 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. "Укрзалізниця" призначила на березень 13 додаткових поїздів та додаткові рейси “Інтерсіті”. Про це повідомили у компанії, передає УНН.

“Укрзалізниця” пропонує пасажирам планувати подорожі до Міжнародного жіночого дня. До раніше призначених поїздів додалися нові: з Києва до Івано-Франківська, Чернівців, Жмеринки та Хмельницького. Загалом уже призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси “Інтерсіті”, — йдеться у повідомленні.

  • Поїзд № 224/223 Одеса — Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 10:27 та прибуття до Києва о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:48 та прибуватиме в Одесу о 17:58.
  • Поїзд № 258/257 Одеса — Львів вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку — 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 та прибуття до Львова о 05:06. У зворотному напрямку зі Львова — о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45.
  • Поїзд № 217/218 Київ — Івано-Франківськ — Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня — у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Рахова о 07:07. Відправлення з Рахова о 17:44, прибуття до Києва о 09:15.
  • Поїзд № 177 Київ — Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 06:06, прибуття до Хмельницького о 13:02. З Хмельницького поїзд вирушить о 14:04 та прибуде до столиці о 20:43.
  • Поїзд № 152/151 Київ — Херсон здійсніть рейси 8 березня. Він вирушить з Києва о 08:15, прибуде до Херсона о 18:30. З Херсона поїзд вирушить о 09:33, прибуде до Києва 19:33.
  • Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03 та прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06 та прибуде до Києва о 21:36.
  • Поїзд № 179 Дніпро — Київ — рейси 8 та 11 березня. З Києва поїзд вирушить о 08:50 та прибуде до Дніпра о 17:59. У зворотному напрямку відправлення о 11:55 та прибуття о 22:21.
  • Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 7 та 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37 та прибуття до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50 та прибуття о 19:53.
  • Поїзд № 276/275 Львів — Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35 та прибуття до Дніпра о 05:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 11:23.
  • Поїзд № 249/250 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців поїзд відправиться о 18:10 та прибуде до столиці о 10:28.
  • Поїзд № 202/201 Жмеринка — Київ вирушить 7 березня з Жмеринки о 10:33 та прибуде до Києва о 14:48. А 12 березня поїзд вирушить з Києва о 15:29 та прибуде до Жмеринки о 19:25.
  • Поїзд № 292/291 Хмельницький — Київ вирушить 7 березня з Хмельницького о 09:10 та прибуде до Києва о 09:10. 12 березня поїзд вирушить з Києва о 16:13, прибуде до Хмельницького о 22:40.

Також у додаткові рейси вирушать швидкісні поїзди:

  • № 787/788 Харків — Костянтинівка — 7 та 8 березня відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку відправлення о 05:00 та прибуття о 09:50.
  • № 747 Київ — Тернопіль вирушить з Києва 5 та 24 березня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 6 та 25 березня відправлення з Тернополя о 04:04 та прибуття до Києва о 10:01.
  • № 720/719 Київ — Харків відправиться з Києва 13 березня о 18:33 та прибуде до Харкова о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушить 14 березня о 05:48 та прибуде до Києва о 11:07.

Нагадаємо, продаж квитків на дати після 25 березня наразі призупинено, через коригування графіку руху поїздів у зв’язку із переходом на літній час.

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