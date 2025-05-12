"Подорожают во всем мире": Трамп анонсировал указ о существенном снижении цен на лекарства в США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который позволит снизить стоимость рецептурных лекарств и фармацевтических препаратов в Штатах на 30-80%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

По словам Трампа, это "один из важнейших в истории страны" указ, ведь он позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить для бюджета "триллионы долларов".

На протяжении многих лет мир интересовался, почему цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в Соединенных Штатах Америки были намного выше, чем в любой другой стране, иногда в пять-десять раз дороже, чем те же самые лекарства, произведенные в той же лаборатории или заводе, той же компанией. Мы собираемся сделать правильный шаг, то, за что демократы боролись много лет