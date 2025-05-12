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"Подорожают во всем мире": Трамп анонсировал указ о существенном снижении цен на лекарства в США

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Дональд Трамп планирует подписать указ, который позволит снизить стоимость лекарств в США на 30-80%. По его словам, это сэкономит бюджету "триллионы долларов".

"Подорожают во всем мире": Трамп анонсировал указ о существенном снижении цен на лекарства в США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который позволит снизить стоимость рецептурных лекарств и фармацевтических препаратов в Штатах на 30-80%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По словам Трампа, это "один из важнейших в истории страны" указ, ведь он позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить для бюджета "триллионы долларов".

На протяжении многих лет мир интересовался, почему цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в Соединенных Штатах Америки были намного выше, чем в любой другой стране, иногда в пять-десять раз дороже, чем те же самые лекарства, произведенные в той же лаборатории или заводе, той же компанией. Мы собираемся сделать правильный шаг, то, за что демократы боролись много лет

- написал Трамп.

В то же время он отметил, что после подписания этого указа цены на лекарства "вырастут во всем мире".

И впервые за много лет будет обеспечена справедливость для США! Я внедряю политику наиболее привилегированной нации, согласно которой Соединенные Штаты будут платить ту же цену, что и страна, у которой самая низкая цена в мире

- анонсировал глава Белого дома.

Добавим, что несколькими часами ранее Трамп заинтриговал подписчиков заявлением, что его следующий пост в соцсети будет "одним из важнейших и самых влиятельных", которые он "когда-либо публиковал".

Напомним

В конце апреля Reuters прогнозировало, что 25% повышение пошлин на импорт фармацевтических препаратов в США, внедренное администрацией президента Дональда Трампа, приведет к повышению цен на лекарства в США почти на 13%.

Трамп подписал указ об упрощении экспорта американского оружия10.04.25, 07:49 • 12592 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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