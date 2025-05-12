"Подорожчають в усьому світі": Трамп анонсував указ про суттєве зниження цін на ліки в США
Київ • УНН
Дональд Трамп планує підписати указ, який дозволить знизити вартість ліків у США на 30-80%. За його словами, це заощадить бюджету "трильйони доларів".
Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який дозволить знизити вартість рецептурних ліків і фармацевтичних препаратів у Штатах на 30-80%. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
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За словами Трампа, це "один із найважливіших в історії країни" указ, адже він дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити для бюджету "трильйони доларів".
Протягом багатьох років світ цікавився, чому ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати в Сполучених Штатах Америки були набагато вищими, ніж в будь-якій іншій країні, іноді в п'ять-десять разів дорожчими, ніж ті ж самі ліки, виготовлені в тій самій лабораторії або заводі, тією ж компанією. Ми збираємося зробити правильний крок, те, за що демократи боролися багато років
Водночас він зазначив, що після підписання цього указу ціни на ліки "зростуть в усьому світі".
І вперше за багато років буде забезпечена справедливість для США! Я впроваджую політику найбільш привілейованої нації, згідно з якою Сполучені Штати платитимуть ту ж ціну, що й країна, яка має найнижчу ціну у світі
Додамо, що кількома годинами раніше Трамп заінтригував підписників заявою, що його наступний пост у соцмережі буде "одним із найважливіших і найвпливовіших", які він "коли-небудь публікував".
Нагадаємо
Наприкінці квітня Reuters прогнозувало, що 25% підвищення мит на імпорт фармацевтичних препаратів у США, впроваджене адміністрацією президента Дональда Трампа, спричинить підвищення цін на ліки у США майже на 13%.
Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї10.04.25, 07:49 • 12592 перегляди