"Подорожчають в усьому світі": Трамп анонсував указ про суттєве зниження цін на ліки в США

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який дозволить знизити вартість рецептурних ліків і фармацевтичних препаратів у Штатах на 30-80%. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

За словами Трампа, це "один із найважливіших в історії країни" указ, адже він дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити для бюджету "трильйони доларів".

Протягом багатьох років світ цікавився, чому ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати в Сполучених Штатах Америки були набагато вищими, ніж в будь-якій іншій країні, іноді в п'ять-десять разів дорожчими, ніж ті ж самі ліки, виготовлені в тій самій лабораторії або заводі, тією ж компанією. Ми збираємося зробити правильний крок, те, за що демократи боролися багато років

Водночас він зазначив, що після підписання цього указу ціни на ліки "зростуть в усьому світі".

І вперше за багато років буде забезпечена справедливість для США! Я впроваджую політику найбільш привілейованої нації, згідно з якою Сполучені Штати платитимуть ту ж ціну, що й країна, яка має найнижчу ціну у світі