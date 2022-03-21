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Подоляк отреагировал на статью прокремлевского издания о реальных потерях россии в Украине

Подоляк отреагировал на статью прокремлевского издания о реальных потерях россии в Украине

Киев • УНН

 • 136069 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокремлевская "Комсомольская правда" опубликовала цифры, близкие к реальным, о потерях российских сил в Украине. Статья исчезла через считанные минуты, на ее месте появился "подчищенный" вариант. Это вечером 21 марта прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Русское искусство врать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а 9861, это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для русских матерей. И это лишь начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше. Но это еще не все. Официальный представитель МО РФ Конашенков все это озвучил в деталях на страницах российской "Комсомольской правды". Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента о массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 лица." Просто исчез. И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду", - написал Подоляк.

Контекст

Прокремлевская "Комсомольская правда" в понедельник опубликовала цифры, близкие к реальным, о потерях российских сил в Украине. Статья исчезла через считанные минуты, на ее месте появился "подчищенный" вариант.

Так, первым об этом сообщил корреспондент The Wall Street Journal в иностранных делах Ярослав Трофимов в своем Twitter, опубликовав также снимок экрана с упомянутой статьей. В ней говорится о том, что по данным Минобороны рф, в ходе "спецоперации" - военных действий в Украине был убит 9861 военный, ранены - 16 153 человека из личного состава ВС рф.

Журналист напомнил, что последняя официальная информация о потерях звучала 2 марта, тогда сообщалось о гибели якобы 498 человек. Слова журналиста подтвердил расследователь Bellingcat Христо Грозев. В своем Twitter он написал, что через несколько секунд после того как он прочитал статью, она была удалена.

Позже, по словам Грозева "Комсомольская правда" опубликовала "подчищенную" статью, уже с меньшими цифрами.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек.

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